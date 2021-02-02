男子擔心店員過失將被扣錢，拒絕店長退還的現金，沒想到下秒店長1暖心舉動讓眾人瞬間融化。(摘自爆廢1公社)

相互體貼、互相體諒是台灣人最美的價值，近日在知名速食餐廳就發生一件溫暖的故事。一位民眾到麥當勞得來速消費，因為餘額不足需要儲值，但店員卻忘記找錢，將500元全部存入點數卡中。男子和店家反應後，由於不能退點數，反而擔心店員將因此被扣錢，沒想到下秒店長1暖心舉動讓眾人瞬間融化。

「謝謝麥當勞的招待！」原PO在臉書「爆廢1公社」上表示，近日開車到麥當勞得來速消費，結帳時發現點數不足，便拿出500元請店員先加值100元。不料，店員竟將500元全數存入換成點數，原PO趕緊詢問店家是否可以將現金退回，但店長卻告知，儲值進去的點數是無法退還成現金的。由於是店家疏失，後來不但將400元現金退還給原PO，還讓他保留多儲的400點數。

原PO當下心想，「這也太大方了吧！」不過想到犯下過失的員工可能要因此承擔這400元損失，擔心會害他做白工。於是轉身跟店長說，「若錢要從員工薪水中扣，那就拿回去，不要讓辛苦工作的人因為這疏忽，白白打工3小時！」想說大家出來都不容易，就當作沒這事發生好了。

話一說完，店長便請原PO稍等會兒，接著就衝進店裡，隨後拿著一袋食物出來給原PO，為他體諒服務業的辛苦表示感謝，而原PO也笑著接受。文章一出，網友紛紛稱讚店長及原PO都很有同理心，雙方都能互相體諒，頓時也感到一股溫暖。

網友表示，「讚啦，互相體諒就是最完美的結局」、「你的同理心已經多到滿出來了」、「店長有責任感，你也超好人。這社會就是要這樣互相尊重才會好啊，你們都很棒！」、「有你真好，社會多了一點溫暖」、「希望台灣每個人都像你這樣體恤服務業就好了」。

(中時新聞網)