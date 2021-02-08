農曆春節將至，業者紛紛推出各式福袋，但桃園市去年共接到8起福袋爭議，有人花近1500元卻拿到2張過期刮刮卡，有人花300元網購福袋卻收到價值100元的物品，都是網購爆發的爭議，法務局提醒，大獎並非人人有機會，網購福袋要查證賣方評價，切勿被圖片吸引下單。

桃園市主任消保官邱玉霞表示，去年農曆年前後，突然湧入8件福袋消費申訴案，都是網購引發的爭議，前所未見，有消費者在購物平台買了4個福袋共1479元，但總價值不超過500元，還包含2張過期刮刮卡。有媽媽購買2袋699的女寶衣服福袋，收到的衣服全都是藍色、綠色和灰色等大地色系，跟網頁標示的粉嫩色系「差很大」，也氣得向消保官申訴。

邱玉霞說，「福袋」因為無法確認內容物，本身就有風險，消費者購買福袋通常是受福袋內的大獎吸引，但大獎並非人人有機會，除了評估大獎的中獎機率，也要確認基本商品是否符合需求，不諱言百貨公司、大賣場和連鎖超商等實體店面，近幾年的福袋爭議較少，但網購福袋爭議大增，且網購很常遇到「求助無門」的情況，強調下單前要先看過賣家評價，且網頁一定要有賣家聯絡資訊如地址或電話，避免日後發生爭議找嘸賣家。

邱玉霞說，經濟部有公告福袋應注意事項，包含福袋販售的期間、數量、程序和購買限制都應充分揭露，且瑕疵商品也要提供退換貨方式，近日疫情衝擊，網購量大，特別要提醒消費者注意網頁文字標示的福袋內容是否符合需求，不要因為精美圖片就衝動購買，以免搶福袋試手氣，卻衍生爭議。

依經濟部公告的零售業販售福袋定型化契約應記載及不得記載事項，業者販售福袋，應於福袋販售現場明顯處及企業經營者網站公告相關事項：販售福袋辦法，包含福袋販售的期間、數量、程序、購買限制。全部福袋內容資訊，包含基本商品名稱、品牌、規格及數量；機率商品名稱、品牌、規格、數量及購得機率與機率商品第三方見證人資訊。福袋內瑕疵商品退換貨方式。消費者應繳稅金商品項目、商品價值及稅率等。

(中時 )