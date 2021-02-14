這名人妻認為好市多松葉蟹CP值超高。(翻攝自 Costco好市多 商品經驗老實說)

松葉蟹價差原來這麼大，一名人妻日前逛唐吉軻德西門店時，發現店內的松葉蟹價格換算下來，同樣重量竟然比好市多松葉蟹貴上400元，讓她驚呼撿到便宜了！立刻上網分享給網友知道，然而有網友指出，松葉蟹的價差產地、等級也是關鍵，「如果是日本產，那賣比較貴也正常」。

一名人妻昨天(13日)在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」指出，她已經在好市多買過2次松葉蟹，因為孩子喜歡所以常回購，結果昨天到西門町逛唐吉軻德時，意外發現店裡的水煮松葉蟹400公克要價798元，對比好市多一盒750公克的熟松葉蟹1099元，若以同樣重量來計算，好市多松葉蟹便宜近400元，讓買到便宜的原PO很爽，「逛街小確幸就是當自己買得比較便宜時就很開心，跟大家分享」。

對此，網友紛紛留言，「好市多真的比較便宜」、「拜託，唐吉柯德是日幣當台幣賣呀，哈哈」、「個人覺得日本的小北百貨並不會比較好逛啦」、「唐吉海外店賣生鮮是為了平衡利潤，一定不便宜」。

還有人分享好市多買的松葉蟹口感，「這個用烤的很甜很好吃喔」、「一月底特價999時就先買了一盒，除夕夜三個人嗑完」、「好市多買的，我水煮滾加米酒川燙過直接吃，好吃新鮮」。然而有人覺得，松葉蟹水煮冷凍都不好吃，肉變很鬆軟寧願買活龍蝦，但原PO解釋，「其實是不錯吃的，最主要是因為蟹腳的殼已經處理好了，方便食用、省事」。

同時有內行網友分析，松葉蟹價差這麼大的關鍵，「其實你要看產地，COSTCO的是阿拉斯加產，如果唐吉賣的是日本產，那比較貴也正常」、「松葉蟹等級價差非常大，以重量價格來比...不好說」、「蟹類有生凍熟凍，也會影響價格喔」。

人妻貼出好市多松葉蟹的價格。(翻攝自 Costco好市多 商品經驗老實說)

(中時新聞網)