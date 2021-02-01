耍帥過頭 情侶檔彰139線20K 自摔噴飛命大僅輕傷

彰化139線道周末又傳車禍事故，23歲王姓男子1月31日午後騎機車載著16歲小女友在著名的「死亡彎道」20公里處路段來回過彎，疑似耍帥過頭，不慎失重打滑自摔噴飛到對向車道，還直接迎面撞上1輛轎車，所幸兩人命大，都僅輕傷無大礙。

彰化警分局交通分隊指出，王男騎乘白牌檔車載邱姓女友行經139線20K的彎道處時，疑似因車速過快、失控打滑，機車衝向路中央，與對象迎面而來的轎車對撞後彈飛，轎車車頭受損、機車也嚴重毀損。消防局獲報到場，將男女兩人送往彰化基督教醫院，所幸王男、邱女兩人僅手、腳擦傷，無大礙。

但沒多久王男與邱女就因機車失控打滑慘摔，所幸命大僅受到輕傷。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

王男騎的亮藍色白牌檔車失控滑向對向與迎面而來的轎車擦撞，轎車車頭毀損，機車也嚴重損傷，幸機車騎士和乘客兩人僅受到輕傷。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

兩人衝撞畫面曝光，藍色的機車失控滑飛後，先一連撞斷好幾支路中央的防撞桿，直接衝向對向車道，與迎面而來的轎車對撞後當場人、車彈飛，所幸轎車及時煞停，兩人免於落入輪下造成更嚴重傷亡，也讓警方和網友直呼兩人真是命大！

彰化139線沿路種滿油桐花、台灣欒樹，風光明媚、風景優美，吸引不少機車族、重機是車友與單車騎士們前來聚集，而20公里至22公里處路段為彎道路段，更是不少機車族過彎和熱愛攝影好手、追焦族的聚集聖地。

王男騎的亮藍色白牌檔車失控滑向對向與迎面而來的轎車擦撞，轎車車頭毀損，機車也嚴重損傷，幸機車騎士和乘客兩人僅受到輕傷。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

王男騎的亮藍色白牌檔車失控滑向對向與迎面而來的轎車擦撞，轎車車頭毀損，機車也嚴重損傷，幸機車騎士和乘客兩人僅受到輕傷。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

而139線20K諧音為「一生就愛你」，吸引許多愛耍帥、耍浪漫的青年男女、情侶檔前往，事故頻傳，浪漫的路段成為車友口中的「死亡彎道」，去年下半年就有2名男大生在此發生死亡事故，魂斷此彎道路段。

王男騎的亮藍色白牌檔車失控滑向對向與迎面而來的轎車擦撞，轎車車頭毀損，機車也嚴重損傷，幸機車騎士和乘客兩人僅受到輕傷。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣工務處因此將139線19K至23K路段的行車速限，從50公里降為40公里，去年10月起警方全面大執法，仍難以避免發生事故憾事，讓警方私下搖頭感嘆，更呼籲年輕騎士們別拿生命當玩笑，把道路當賽道！

(中時 )