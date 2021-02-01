新北市新店央北重劃區，1月31日凌晨5時發生一起自撞車禍，一台吉普車轉彎失控撞上路旁變電箱，警方到場，發現肇事者是一名無照駕駛的年輕男子，連車子也是借來的。附近住戶被飆車聲吵醒，剛好拍下車禍影像。不過影片曝光後，網友相當訝異：「這種速度怎麼失控......」、「沒看過飆車開這麼慢的」、「阿嬤轉彎都比他強」。

據了解，新北市新店央北重劃區因道路寬闊，晚上經常有人飆車、練車，附近居民不堪其擾，頻頻投訴。在1月31日凌晨5時左右，又有民眾被汽車聲吵到睡不著，便起床拍攝影片，恰巧拍下車禍畫面。

據《東森新聞》報導，從畫面可見，一台吉普車在重劃區道路上發出陣陣刺耳刮地聲，結果過灣竟然失控撞上變電箱。警方到場發現，駕駛是一名年輕男子，而且根本沒有駕照，車子也是借朋友母親的車來試車，除了面臨賠償，恐也得吃上公共危險罪。

這則新聞被轉貼到臉書社團《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》，眾網友紛紛驚訝留言：「這麼慢也能撞...」、「這種速度怎麼失控......」、「沒看過飆車開這麼慢的」、「阿嬤轉彎都比他強」、「沒罩不敢開快，我阿嬤騎機車都比他快」、「新手練車吧…誰會拿吉普車飆車啊…而且速度又不快」。

更有人打趣說：「電箱應注意未注意」、「變電箱違停啦」、「變電箱：我當時害怕極了」、「不要侮辱『飆車』好嗎！這叫腦破洞」。

(中時新聞網)