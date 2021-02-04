雞排妹（鄭家純）近日自爆主持尾牙時，台語金曲歌王翁立友聯手老闆對她性騷擾，對此翁立友發布聲明「潔身自愛是我的信念」、「保護女性是我們大家的責任」，支持雞排妹提告，但雞排妹曾有不好的打官司經驗，不打算透過法律途徑解決。事件延燒至今，網路掀起兩派人馬論戰，小嫻也公開立場，留言支持雞排妹「謝謝妳的勇敢」，卻跟著一起被罵。

雞排妹冒著有可能被演藝圈封殺的風險，揭發噁心的性騷擾過程，指翁立友伸手滑過她的臀部，還說出「一定要為你開公司」疑暗示之後要繼續吃豆腐的言語，小嫻看到雞排妹的處境，不禁感到難過，留言替她打氣，「很心疼妳，也謝謝妳的勇敢」，希望雞排妹不要理會酸民，「妳的勇敢已經讓很多女性知道，遇到不尊重的對待，我們可以勇敢大聲的説不！」

小嫻踏出來挺雞排妹的行為，雖然被網友讚賞很勇敢，但罵她的人也不少，「妳有在現場嗎？」、「女權自住（助）餐吃好爽」、「誰心疼翁立友？你好像已經認定他有錯...」等，和雞排妹一起被酸民圍攻。

雞排妹被性騷擾事件延燒數天，昨（3日）開記者會解釋清楚，她說她每講一次就難過一次，「我已經講這麼完全了，到底要做到哪裡才夠？我到底要講到哪裡？我到底是要示範到哪裡才符合大家期待？」講到激動處，忍不住滑落兩行淚水，但她不希望被拍到這種畫面，趕緊抹去眼淚，令人更心疼。

雞排妹昨天在記者會上講到激動處，忍不住哭了。（取自中時新聞網YouTube)

雞排妹表示出道好幾年，有一定的能力面對輿論壓力，但遇到這種事情還是會害怕、無助，被吃豆腐的當下，一旁的公關公司礙於黑道壓力不敢出面營救，對此雞排妹不怪他們，「我知道他們的難處，我可以體諒，但我為何不能發生我身上事情說出來，為何說出來的人變成罪人。」

雞排妹這番話還是有網友不領情，看到她在記者會的桌上放了2個飛機杯，質疑藉此炒作、賣情趣商品，更砲轟這樣擺也算是一種性騷擾，原來雞排妹獲邀客串《國際橋牌社》第二季，知道製作單位要把防疫故事拍成影集，曾私下贊助、表達力挺台灣防疫的意願，讓製作單位感動不已，決定在雞排妹深陷性騷風波時，義賣雞排妹以自創品牌「純色」名義捐出的飛機杯，獲利捐贈全給公益團隊。

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(中時新聞網)