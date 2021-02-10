昨日是農曆春節前最後上班日，不少公司行號都會發放紅包。一名男網友卻表示，收到公司的紅包打開後，發現裡面竟包著300元，令他傻眼「怎麼會包單數？可以退嗎？」貼文曝光後，不少網友紛紛歪樓留言「不然你把100退還，這樣就雙數囉」。

原PO昨（9）日晚間於臉書《爆怨公社》發文指出，休假前一天，公司發了每個人一包的紅包，沾沾喜氣，但打開來後卻發現，裡面竟是單數300元，他不斷地說服自己300元是雙數，但仍傻眼直呼「到底是什麼情況下，公司會包單數？可以退嗎？」

原PO曬出公司發放的春節紅包，並抱怨300元是單數很不妥。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文曝光後，吸引逾千網友熱烈回應，不少人留言表示，應該是本來要包200元，但卻不小心黏在一起，變成300元，多給一張安靜收下就好了；而且如果公司本來真的打算包300元，看到這篇一定會想「早知道包200就好」，但包400元，你拿到一定也會上來抱怨，真的很在意，就抽出來還給公司。

留言中也有人分享，自己拿到500元的紅包，但完全不在意單雙問題，因為都是一個心意，只要是錢都好，並大酸原PO，公司若今天出手闊綽包3萬元，還會說是單數嗎？

其中一名網友認為，原PO若覺得不妥，可以退還給公司，相信公司不但會收下，還會對你說謝謝，「真的不要拿還嫌」，已經包300這麼少了，格局就別這麼小了，為了這樣的小數目，跟公司講禮數，有點小題大作。

(中時新聞網)