新北市新店警分局今（2日）舉辦寒冬送暖活動，新北市副市長謝政達、議員陳儀君等一起共襄盛舉。（新店警分局提供）

新北市新店警分局今（2日）舉辦寒冬送暖活動，新北市副市長謝政達、議員陳儀君等一起共襄盛舉。（新店警分局提供）

新北市新店警分局今（2日）舉辦寒冬送暖活動，新北市副市長謝政達、議員陳儀君等一起共襄盛舉。（新店警分局提供）

新北市新店警分局今（2日）舉辦寒冬送暖活動，新北市副市長謝政達、議員陳儀君等一起共襄盛舉，結合新北市警友會新店警友辦事處及地方熱心人士，連續5天對轄內「獨居老人」及「弱勢家庭」共79戶，在寒流來襲的歲末前夕，送上溫暖與關懷。

「寒冬送暖」的活動，由陳儀君募集生活用品等相關物資；松山慈惠堂捐贈5台斤裝白米180包；新店警友辦事處彙集警友站捐贈現金紅包；救國團捐贈乾洗手噴霧液等；共同響應濟弱扶貧的良善義舉。預計濟助大新店地區獨居老人及低收入的弱勢家庭79戶，每戶慰問「生活物資」1包、「白米」2包及慰問金紅包、乾洗手噴霧劑1罐，與陳儀君議員精心準備的春聯、紅包袋等；以人飢己飢，人溺己溺的精神，和警察同仁寒冬送暖。

新店警分局非常重視此次善心物資發放的義舉，全體總動員由分局長、2位副分局長及轄內26個分駐、派出所所長親自發送，就是要完成熱心人士關懷弱勢的美意，讓弱勢的家庭好過年。

新店警分局表示，副市長謝政達、議員陳儀君大力幫忙，結合新店警友辦事處及地方熱心人士的愛心，主動關懷，讓寒冬不再如此冷峻，更使「獨居老人」及「低收入弱勢家庭」感覺到社會的溫暖。物資雖然微薄，但此舉能發起拋磚引玉之效，希望能引起廣大社會迴響，讓溫暖的愛繼續傳遞。

(中時 )