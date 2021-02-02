民間流傳，地上的錢財不要隨便撿，以免招來厄運，對此，就有一名網友透露，日前撿到綁紅繩的千元大鈔，突如其來的意外之財讓他精神為之一振，不過後來卻愈想愈不對勁，讓他擔心直呼「該怎麼辦？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在臉書社團《靈異公社》PO文透露，當下撿到綁紅繩的千元大鈔時，雖然覺得奇怪，但因為是意外之財，反而心中暗自竊喜，後來才意識到千鈔無端被「捲成圓柱狀」上頭還綁著「紅繩」，讓他愈想愈不對勁，崩潰直呼「現在有點擔心，是不是撿到不該撿的東西…該怎麼辦？」

貼文一出隨即掀起熱議，不少人驚覺不妙，紛紛留言回應「晚上睡覺，老婆就來了」、「恭喜你，討個老婆好過年」、「恭喜姑爺！不過也要小心，有可能晚上她會要你明天放回去」、「腦海中突然響起旋律...他的眼光～他的眼光～好似好似星星發光～」、「拿去買彩券啊，看有沒有旺夫運」、「去霉運，也會這樣搞」。

另外也有網友打趣笑說「沒事啦，丟到廟裡的功德箱，讓祂跟佛祖硬碰硬」、「我家過年也會給阿狗綁壓歲錢在脖子上，就跟你撿到的這個一樣喔！」

不過也有內行人解答，「喜喪的手尾錢，喜喪綁帶是紅色的」、「這是手尾錢～冥婚還是過運的會用紅包」、「那個布料，看起來像是手尾錢，而且這麽紅看起來應該是大喜喪，看看找不找的到人歸還，找不到就捐了吧」。

對此，原PO事後回應表示「別消遣我了，我也很後悔呀！謝謝提供意見的社友們，剛PO就被家人發現臭罵一頓，並找了間大廟拜拜，順便告知神明添香油錢，把收據連同金紙和繩子一同化掉了，求個心安」。