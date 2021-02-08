廟東商圈小心美容搭訕 消費者掏千元體驗慘被坑殺數十萬

美容消費糾紛近來層出不窮，台中市去年超過300件「訪問交易」爭議，其中有消費者掏千元體驗，事後背負數十萬元難以退款脫身；台中市議員謝志忠、豐原好康聯盟版主蘇玥潔、妍芸舞集、正義市民們攜手合作，拍攝「微電影」，向大眾宣導無良業者手法及自保方式。

近年來廟東商圈，美容案件層出不窮，據台中市消保官統計，全市5年來相關案件共超過1200件，光是109年就有328件，其中對初出社會懵懂的學生、青少年更佔多數；業者透過網路交友APP、路邊拉人做小額體驗的方式引誘，在美容過程中大量拆封昂貴保養品，再讓消費者簽下分期合約。

許多消費者事後接到電話，才知當時被融資數萬至數十萬元，要求退款時，業者卻以產品已拆封規避法規，遊走灰色地帶，讓消費者難以脫債苦不堪言。

謝志忠表示，無良業者，遊走法律邊緣，用「半哄半騙半強迫」的方式，專找初入社會的「單純」年輕人，體驗後利用高金額分期、甚至聯手北部資融公司撇清退款責任，數年來處理眾多案件，今年數量更創下新高！

擁有20萬團友的臉書社團豐原好康版主蘇玥潔表示，自己的親戚也遇害，更有10多位豐原年輕子弟向他訴苦，其中不乏弱勢家庭、單親媽媽等，最高背債40萬元，令她痛心疾首，決心站出來痛斥惡劣業者。

受害者A小姐表示，當初逛街被業務拉手塗抹乳液，多人包圍拉她至專櫃，為了脫離糾纏本打算消費小額，不料對方拿到她的信用卡後，竟在未告知刷卡金下擅自高額分期，事後才驚覺被蒙騙尋求議員協助。

謝志忠、蘇玥潔、妍芸舞集及多位市民呼籲，消費者簽名前一定要謹慎考慮，如果不需要請「勇敢拒絕、說不就不、說離開就離開！」若已簽約，一定要把握黃金7天提出異議，善用行政院消費者保護委員會、寄存證信函自保。

(中時 )