警方攻堅姜嫌據點。（圖／警方提供）

小開遭設局迷昏 醒來被自稱和堂大哥恐嚇賭輸千萬

在大陸經商的沈姓小開，日前因疫情關係回台，去年4月參與1場辦在汽車旅館的派對，沈男喝酒後卻開始頭昏腦脹，次日酒醒後，卻被自稱和堂大哥的姜姓男子，恐嚇他昨晚賭輸了1000多萬，將他拘禁數小時逼其籌錢，小開最後付了200餘萬才脫身。

北市刑大偵三隊經循線追查，日前前往新北蘆洲，循線逮捕姜男在內的6嫌，另起獲k他命、鎮暴槍、折疊刀等證物，全案依組織犯罪、恐嚇取財、妨害自由等罪送辦。

警方指出，40歲姜姓男子，伯父就是十大槍擊要犯藍元昌，自小耳濡目染也在江湖混跡，近年則在蘆洲一帶活動，對外自稱是竹聯幫和堂大哥。

姜男日前認識經商的沈、葉兩人，去年4年時，提議他們到汽車旅館大包廂喝酒、開趴，兩人不疑有他前往赴約，但姜卻暗中在酒水內，摻入鎮定劑及迷幻藥，兩人開始意識模糊，半推半就玩起姜男事先準備的擲骰子遊戲。

被害人次日清醒後，姜即變臉告知，兩人昨晚一共輸了1000多萬，「欠債還錢」，要求立刻支付賭金，若還不出錢就一直關在這，被害人後來向親友求助，陸續湊了200多萬交給姜才獲釋，但走前仍被逼簽下多張本票。

此後姜與手下，不斷向被害人恐嚇要錢，沈等人不堪其擾向警報案，市刑大經連月蒐報，日前攻破姜嫌據點，循線將6嫌逮捕並依法送辦。

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(中時 )