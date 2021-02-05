台灣港務公司台中港務分公司（簡稱台中港務分公司）5日表示，配合行政院推動2025年離岸風力發電達5.7GW裝置容量之目標，以台中港2號、5A、5B、36號及106號碼頭，作為未來各風場開發商離岸風電機組之生產、儲存、組裝及運輸之基地，其中36號碼頭工程2020年10月21日完工後，完成台中港風電碼頭建設最後一塊拼圖，碼頭硬體設施建置可滿足2026年之前風場開發需求。

台中港務分公司表示，台中港36號碼頭斥資新台幣約11億5,000萬元，總長度為340公尺、設計水深為負16公尺、碼頭岸肩38公尺，碼頭承載力包括50公尺長40T/m2超重件段，其餘290公尺長為20T/m2重件段。

另為滿足自昇式（JACK-UP）船舶之需求，台中港務分公司說，於碼頭船席140m*80m範圍內，施作海床加固工程（填充4m厚石料），可滿足風機安裝船進行裝載作業時每平方公尺90噸之錨碇承載需求。另配合「台灣港群綠色港口推動方案」設置相關排水、岸水、預留岸電管路，響應國際綠色港口、生態港之趨勢。

台中港務分公司總經理盧展猷進一步說明，沃旭能源公司承租台中港36號碼頭暨第35、36、37號碼頭後線共約35公頃土地，進行風機材料輸入及組件輸出風機組裝，第一階段為2020～2022年進行大彰化東南及西南風場900MW之開發，第二階段為2025～2026年進行大彰化西北及西南風場920MW之開發，相關開發業者爭相踴躍參與，相信行政院推動2025年打造台灣成為亞洲綠能中心目標指日可待。

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