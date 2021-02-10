阿里山小火車嘉義車庫園區的洋紅風鈴木綻放，與小火車廂相映添喜氣。（廖素慧攝）

洋紅風鈴木在嘉義市各處綻放美姿。（廖素慧攝）

嘉義市區植栽洋紅風鈴木，春暖花開，妝點全嘉「粉嫩嫩」，喜氣又浪漫，嘉義市政府觀光新聞處表示，來嘉走春打卡當網美，好吃好玩攏滴嘉，後續還有黃金風鈴木、油桐花、藍花楹、阿勃勒等花季美景可期。

觀新處指出，每年12月底至隔年2月是洋紅風鈴木綻放的花期，文化公園的洋紅風鈴木已開過一波，目前在世賢路、高鐵大道旁的國立嘉義特殊教育學校圍牆邊的洋紅風鈴木約有7、8成盛開，非常吸睛，攝影愛好者紛紛前往捕捉美景。

專業攝影師洪年宏說，把握不同時段的陽光光線及氛圍，用手機也能拍出美照，拍人物時人物要向著陽光，不要背光，把花景當背景，局部特寫人或拍半身照，就能拍出人美花嬌的美照。

洪年宏說，洋紅風鈴木又稱紅花風鈴木、粉紅風鈴木，遠看像極了粉紅色的櫻花，他最近日在民生國中、嘉義特殊教育學校的高鐵大道旁拍到盛開繽紛的美景，特別有年節的喜氣，很適合春節假期來賞花拍照。

(中時 )