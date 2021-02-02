北市南港警分局偵查隊王姓偵查佐，今年1月間涉嫌以他人的尿液混入毒蟲採尿樣本，讓檢驗報告呈現陰性，隊長發現異狀詢問王，他坦承未進入採尿室，依規定錄影，警局更查出其中1罐尿液遭調包，全案1月29日依偽造文書罪函送士林地檢署偵辦，王現已遭免職。

王姓偵查佐擔任刑事工作約15年，去年12月因負責採尿業務屢次出現瑕疵，遭隊長調整職務，但王今年1月中又拿出3名毒品調驗人口的尿液，聲稱是為了爭取嘉獎，但遭隊長發現王並未依規定在採尿室完成錄音、錄影程序，懷疑有收受受採驗人的好處，調包尿液，分局督察組介入並展開調查。

王坦承是便宜行事，辯稱沒有對價關係，並表示很後悔自己偷懶。

警局隨即將3罐尿液送去檢驗，調查尿液是否是受採驗人本人，懷疑王以陰性樣本的尿液替毒蟲脫罪。分局表示，3人採檢後已有1人的尿液確定遭調包，全案以偽造文書函送檢方偵辦，至於涉及貪汙治罪條例中圖利罪，檢方將後續調查，警局今以違法圖利他人影響機關聲譽為由，記2大過予以免職。

(中時 )