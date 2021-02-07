基隆市警局爆發醜聞，張姓、黃姓2名員警不但涉嫌與地下匯兌車手勾結，私吞100多萬元，甚至與車手當街扭打，才讓案情曝光。其中黃姓員警更曾與一名已婚護理師發生不倫關係，遭護理師的警察丈夫抓姦，發現「小王」竟然是學長，當場對小王痛罵：「我也是警察」。

基隆市警察局第二分局5日晚間接獲報案，指有民眾正在打架，警方到場帶回其中3人，其中1名賴姓男子指控2名員警疑似勾結地下匯兌集團車手，私吞100多萬元，雙方當街爆發口角、扭打，讓整件貪汙罪行曝光。

警方調查，任職南榮派出所張姓警員涉嫌與八堵派出所黃姓警員，勾結車手A走要上繳的100多萬元，前晚8時30分賴男約張、黃出面談判，雙方爆發激烈口角、互毆。市警局6日上午召開考績會，針對涉案員警分別記2大過，並免職報署核辦，並會函送基隆地檢署偵辦。

其中在職8年的黃姓警員，遭同事痛斥根本是「惡名昭彰」。原來，黃員因到轄區內某診所看病，與診所已婚護理師發展婚外情，而該名護理師的丈夫也是員警，警夫察覺老婆行為有異，找徵信社調查，赫然發現妻子不但外遇，且對象竟是某派出所學長。

前年12月，護理師丈夫與徵信社人員一起到基隆某摩鐵捉姦，當場痛罵學長，黃男得知對方也是警員，驚訝到說不出話。事後黃男遭告妨害家庭，因大法官釋憲通姦罪除罪，基隆地院法官判定該案免訴。

(中時新聞網)