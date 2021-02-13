台北市汀州路一段12日晚間發生一起離奇車禍，1名男子從計程車下車後跌坐地上，先遭後方機車騎士輾過，再遭1輛計程車輾過，緊急送醫後仍宣告不治，車禍原因正由轄區中正二分局調查中。

警方調查，這起車禍發生在12日晚間10時許，59歲的褚姓男從計程車下車後，不明原因跌坐地上，先被一輛雙載機車輾過，又被後方的計程車輾過，造成頭部重創、血流滿地，當場失去生命跡象，警方緊急送醫仍不治，機車騎士及計程車駕駛經檢測都沒有酒駕，車禍原因調查中。

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )