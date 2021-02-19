32歲湯姓男子與台南六甲某店家疑似有金錢糾紛，15日晚間持槍前往談判，期間湯男朝天花板開槍示威，反被店家等7人打成豬頭，警方到場後立即將湯男送醫救治，最後打人被依刑法聚眾滋事、傷害罪移送法辦，湯男也依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送地檢署偵辦。
據了解，湯男15日晚上8點至六甲區一家電子遊樂場，向店家要求保護費50萬元，並持預藏改造手槍對天花板開了1槍。
店家與在場張姓男子等7人見湯男只有1人，一湧而上抓住湯男反擊，持鐵器痛毆湯男，並將湯男雙手綑綁。湯男被打得頭破血流，臉腫成豬頭，湯男被抓住綑綁問話的影音也在網路流傳。
台南市麻豆警分局接獲報案後，立即到場封鎖管制現場，於現場查獲改造手槍1支、子彈1顆及已擊發彈殼1顆，並發現開槍之湯姓犯嫌於現場被毆打成傷。
警方將湯男送醫救治後，另將現場涉嫌毆打湯男的張姓男子等7人依現行犯帶返分局偵辦，警詢後湯嫌依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送地檢署偵辦，張姓男子等7人依刑法聚眾滋事、傷害罪移送法辦，有關槍枝來源管道分局已積極向上溯源追查中。
(中時 )
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