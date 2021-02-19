自小客車高速撞上路人後，路人彈飛起來將副駕駛座的擋風玻璃撞破一個大洞。 （讀者提供／胡健森宜蘭傳真）

春節假期才剛結束，宜蘭就傳出2死1傷的不幸重大車禍，林姓男子在19日下午駕駛自小客車以時速近百的速度在路上狂飆，結果撞上走在路上的2名行人，因撞擊力道猛烈，一名路人當場身亡，另一人送醫急救後也宣告不治，至於肇事的林姓駕駛，也有多處傷勢，在加護病房內觀察救治。

今（19）日下午1點半左右，45歲的林姓男子駕駛一輛黑色自小客車，在員山鄉坡城路高速行駛，因車速極快，引來路人側目，正當目擊路人不禁說出「車子開這麼快，不怕會撞到人嗎？」，林姓男子的車輛就直接撞上走在路上的兩名行人。

因撞擊力道非常大，1名路人當場被撞飛後摔進距離約50米遠的路旁圳溝中，當場失去生命跡象，另一人則是被撞到彈了起來，整個人撞破肇事車輛副駕駛座的擋風玻璃後，卡在車身之中。

宜蘭縣政府消防局勤指中心獲報後，先從員山、宜蘭分隊出動救護人車前往救人，搶救人員抵達現場後發現事態嚴重，緊急呼叫派遣第3輛救護車前往支援。

救難人員將3名傷者緊急送往醫院急救，但被撞飛後掉入溝圳的男子因嚴重氣血胸，在下午3點15分宣告不治，但身份不詳，仍有待警方協助釐清；另一名被撞進車輛中的59歲林姓男子，則是右腳開放性骨折、全身多處擦傷，在下午4點18分也宣告急救無效；至於肇事的45歲林姓男子，則是胸部、頸部等多處疼痛，在加護病房內觀察治療。

至於這起車禍的肇事原因，則有待警方進一步調查釐清。

(中時新聞網)