F-16「自動防撞地系統」（Auto GCAS）

一套即時救援軟體系統去年分別在兩次迫在眉睫的緊急狀況下，救了兩名F-16駕駛一命。

據《大眾機械》（Popular Mechanics）網24日報導，去年分別有兩名F-16駕駛因高重力（G forces）而昏迷，結果機上的「自動防撞地系統」（Auto Ground Collision Avoidance System，Auto GCAS）介入，接手掌控戰機，而得以化險為夷。

事件分別發生在2020年1月和7月的內華達測試與訓練靶場（Nevada Test and Training Range）上空，兩名駕駛都出現高重力引發的昏迷現象。而駕駛一旦出現這種狀況，在甦醒前戰機將處於失控狀態，可說是極端危險。就算駕駛甦醒，也會陷入「空間迷向」（spatial disorientation）的險境中，一時無法做出正確判斷。通常這種狀況會在駕駛試圖做特別富挑戰性的動作，如急轉彎或翻轉時發生。

「自動防撞地系統」（Auto Ground Collision Avoidance System，Auto GCAS）

為了避免駕駛陷入重力昏迷時危及性命，機上的Auto GCAS會不斷監視飛行的戰機，比照飛行軌跡和機載數位地形資料。一旦系統發現戰機陷入險境，就會警告駕駛，以採取行動，要是駕駛沒反應，Auto GCAS就會認為他們陷入昏迷，並即時介入。這時戰機會迅速自行導正，以5G的力量向上拉升，好脫離險境。

縱使駕駛仍有意識，但失去狀況覺知力，這系統也能幫忙。駕駛在模擬空中纏鬥時，時速高達數百計英里，可能會突然無法分辨上下左右，這時駕駛能啟動Auto GCAS，迅速讓戰機在安全操縱狀態下。

美國空軍最初是在40和50批次的F-16上安裝Auto GCAS，接著擴及較舊的30批次戰機，算來約有934架。而負責研發這套系統的是洛克希德馬丁（Lockheed Martin），靠著它共有10名駕駛和9架F-16獲救，但這顯然不包括2020年的事件。

另一方面，美國和外國空軍從2019年開始在F-35上安裝Auto GCAS，而美國空軍認為，安裝後將防止26起墜機事故。

去年4月時，日本航空自衛隊駕著嶄新的F-35A戰機，失控墜入太平洋，導致機毀人亡。日本政府說，駕駛在墜機時，陷入「空間迷向」狀態，而這架墜毀的F-35A還沒裝Auto GCAS。

(中時新聞網)