台南市七股區下午發生一起命案，兩名國小同學疑似因債務糾紛互砍，其中一人喪命。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台南市七股區今天下午發生一起凶殺命案，一名黃姓男子與李姓男子疑似因金錢借貸問題發生糾紛，一言不合竟然持器械打鬥，李男頭部重創，現場沒了生命跡象，送醫後仍宣告不治，黃男腰部中刀送醫，意識清楚，詳細案情仍有待警方調查釐清。

據悉，死者李男與黃男2人是小學同學，黃男向李借了200多萬元周轉，雙方約定好今天還錢，黃男不但拿不出錢，還想耍賴，還想拿鐵鎚攻擊李男，李也拿出尖刀反擊，兩人殺得眼紅，黃男鐵鎚猛擊李男頭顱，自己腰部也中了一刀。

南市消防局下午4時43分接獲報案，七股樹林里有兩人受傷，派遣西港及七股分隊到場，倒地的李姓男子頭顱遭到鐵鎚重擊，已無呼吸心跳，趕緊將人送往佳里奇美醫院急救。黃男腰部有刀傷但意識清楚，送往安南醫院救治。

佳里警分局派員前往現場採證，初步得知兩人有債務糾紛，李姓死者與2名友人同車前往案發現場，並獨自下車至黃男家中討債，沒想到卻爆發肢體衝突，衍生命案，警方已派員前往醫院戒護，將視傷者狀況進行偵訊，以釐清案情。

(中時 )