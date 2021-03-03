波音澳洲「忠誠僚機」（Loyal Wingman）無人戰機成功首飛

就在波音澳洲（Boeing Australia）「忠誠僚機」（Loyal Wingman）無人戰機2月27日成功首飛後，澳洲皇家空軍周二簽下1.15億澳幣（25億台幣）合約，再加購了3架，使總訂單達6架。

據《防務新聞》（Defense News）和德國之聲（DW）3日報導，波音1日宣布，又名為空中威力組合系統（Airpower Teaming System, ATS）的「忠誠僚機」在一連串地面測試，以確認導航和駕駛控制系統都沒問題後，2月27日從南澳伍麥拉試驗場（Woomera Range Complex）首飛。波音澳洲總裁尼爾森（Brendan Nelson）說，這對澳洲，波音和澳洲皇家空軍來說，都是個里程碑。

在試飛過程中，「忠誠僚機」循著事先計畫好的航線，以不同的速度和高度飛行，並接受現場的波音試飛員監督。波音空中威力組合系統（ATS）專案主任阿諾特（Shane Arnott）說，人機互動大都按任務計畫執行，試飛員全程下令，如滑行，起飛和折返等。

不過，他也指出，最後「忠誠僚機」將能自動與有人戰機搭檔飛行，甚至為了因應戰場上的新情報，可能用上人工智慧技術。但阿諾特強調，在首飛中測試無人機的人工智慧能力並非當務之急。此外，他也透露，有3架「忠誠僚機」今年將用來進行搭檔飛行。

而負責皇家澳洲空軍戰力的羅白姿（Cath Roberts）少將說，「忠誠僚機」首飛是這專案的一大進展。她指出，他們要透過這專案拓展新路，學習如何整合自動系統和人工智慧，以建立智慧型人機團隊，在空戰和其中任務中補強並延伸新戰力。

「忠誠僚機」長38英尺（近12公尺），翼展為24英尺（約7公尺），可移動的機頭內可安裝特定任務感測器，還有其他武器，而它的航程約為3,704公里。波音強調，ATS是超過50年來，第1架在澳洲設計並打造的戰機，如英國航太系統澳洲分公司（BAE Systems Australia）在內等逾35家本地企業都參與了製造。

See the historic moment for Australia, @AusAirForce and our team as the #LoyalWingman uncrewed aircraft takes to the skies for the first time. #AirpowerTeaming pic.twitter.com/uU1jHm3jIK — Boeing Australia (@BoeingAustralia) March 2, 2021

由於成本較低，加上能降低風險的吸引，已有好些國家都在進行類似的專案。英國已和勢必銳航太系統（Spirit AeroSystems）貝爾發斯特（Belfast）公司簽下4,200萬美元（約9億台幣）合約，以研製類似的無人戰機。除了澳洲和英國外，美國當然也沒缺席。美國空軍去年12月和波音簽下價值數百萬美元的合約，以生產能與有人戰機搭檔的無人機原型。

(中時新聞網)