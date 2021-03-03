為挺在地農業，全台「瘋鳳梨」！連鎖餐飲集團頂呱呱集團旗下「美國功夫茶」推出鳳梨系列飲品第二杯五折優惠，嚴選果肉細緻的台農17號金鑽鳳梨，喝得到果肉，真材實料。

美國功夫茶也有鳳梨系列飲品，分別為「陽光鳳梨茶」、「鳳梨冰沙」，特選果肉纖維細緻的「台農17號金鑽鳳梨」，在陽光充裕、雨水充足的肥沃土壤裡長大，果實肥滿飄散濃郁芳香。將金鑽鳳梨的鮮甜完整鎖進特製鳳梨果漿。支持台灣農產，3月4日到3月7日鳳梨系列飲品同品項、同容量第二杯五折，陽光鳳梨冰茶原價中杯70元、大杯80元、鳳梨冰沙原價中杯80元、大杯100元，現省35-50元。

台灣炸雞品牌頂呱呱2018年正式插旗美國紐約，與全球擁有超過300間手搖飲品牌「功夫茶Kung Fu Tea」合作（以下簡稱頂呱呱功夫茶），推出經典組合「炸雞配珍奶」，讓紐約客迅速著迷愛上，希拉蕊、亞瑟小子喝過後也愛不釋手，為之瘋狂。頂呱呱X美國功夫茶目前在台灣共有9間分店，包含忠孝旗艦店、遠百信義A13店、劍潭店、新莊店、花蓮店、澎湖店、板環二店（板橋環球2F）、桃園新光影城店，以及基隆仁三店。

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