勞動基金炒股案 游迺文等12人貪汙罪起訴遭求處重刑 09:352021/02/08 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 勞動基金炒股案，勞動部勞動基金運用局前國內投資組長游迺文等12人貪污罪起訴，遭求處重刑。（中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北地檢署偵辦勞動部勞動基金炒股案，8日依貪汙罪起訴基金運用局前國內投資組長游迺文夫婦，及寶佳資產唐楚烈、邱裕元及復華、統一、群益等勞動部代操勞動基金的券商共12人，並向法院請求從重量刑。 檢廉發現，游迺文在2019年7月間疑似接受業者高額餐飲招待後，在8月就指示勞動基金的代操券商，持續下單買進遠百公司股票，達到操控特定公司股價的目的。 游迺文等人動用炒作的勞動基金超過2億元，不法得1.8億元，擬制性獲利9000餘萬元。 軍火商汪傳浦之子 曾情牽上將愛女 醫療科技進化 長牛行情可期 (中時 ) #勞動基金 #游迺文 #炒股案 #12人 #貪汙罪 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 AI醫療掀熱潮 投資機會引爆 04:102021/02/08 投資理財 2021台股焦點 9大產業專家按讚 04:102021/02/08 證券．權證 網路世代 人文與科技交會 07:552021/02/08 藝文副刊 封關11天 搶金牛年紅包 散戶注意幾件事 00:032021/02/08 財經 挺拜登1.9兆美元紓困案 葉倫：若無強力刺激就業會慘到2025年 08:482021/02/08 財經 鼠年境內外基金 前十強出列 04:102021/02/08 投資理財 桃園2月10日起 長照機構恢復訪視 04:102021/02/08 地方新聞 兩大原因 貨幣戰不會開打 04:102021/02/08 財經要聞 聯亞二、三代新冠疫苗 H2申請臨床 04:102021/02/08 產業．科技 外資封關搶補 14檔百元有找股衝鋒 04:102021/02/08 證券．權證 今年來新興亞洲MSCI指數漲逾8％ 亞股題材熱炒 展吸金大法 04:102021/02/08 投資理財 社會熱門新聞 載洋芋片聯結車國1爆炸起火 輪胎變火球噴對向車道 - 社會 她曬外省公公從軍48年輝煌勳章 眾人看完跪了：是英雄 - 社會 人夫好會玩 礁溪出差狂偷情4女 民宿闆娘當線民傳照給正宮 - 社會 勞動基金炒股案 游迺文等12人貪汙罪起訴遭求處重刑 - 社會 乾媽大戰虱目魚1／貼心乾兒聖誕節竟帶妹回家 醫美貴婦吃醋飆罵慘失3千萬 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。