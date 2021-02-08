台北地檢署偵辦勞動部勞動基金炒股案，8日依貪汙罪起訴基金運用局前國內投資組長游迺文夫婦，及寶佳資產唐楚烈、邱裕元及復華、統一、群益等勞動部代操勞動基金的券商共12人，並向法院請求從重量刑。

檢廉發現，游迺文在2019年7月間疑似接受業者高額餐飲招待後，在8月就指示勞動基金的代操券商，持續下單買進遠百公司股票，達到操控特定公司股價的目的。

游迺文等人動用炒作的勞動基金超過2億元，不法得1.8億元，擬制性獲利9000餘萬元。

(中時 )