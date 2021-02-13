大年初一是家人團聚時刻，台南市官田區卻驚傳一起凶殺案件，一對王姓兄弟因為口角爭執，哥哥竟持大鐮刀追砍弟弟，造成他肩、頸多處受傷，血流如注。警消據報將弟弟送醫，經救治後脫離險境；而行兇的哥哥當場遭警方逮捕，檢方訊後向台南地院聲請羈押，法院13日裁定羈押禁見。

警方調查，58歲弟弟酒後失態，經常到60歲哥哥家中鬧事找碴，被「酒空」弟弟一而再、再而三鬧事的哥哥，因還有老母親要照顧，相當不堪其擾，12日下午雙方又發生口角，哥哥被弟弟吵到情緒失控，抽出大鐮刀往弟弟身上猛砍，弟弟因閃避不及，肩、頸、手臂、腹部等處都被砍傷，送醫後已經脫離險境。

台南市官田區12日發生一對王姓兄弟因口角爭執，哥哥竟持大鐮刀追砍弟弟的案件。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台南地院指出，王姓被告經法官訊問後，雖否認殺人犯意，但法官審酌被害人受傷部位均在頭及臉部，且有數刀，難認無殺人犯意。此外，被害人尚未經訊問，本案有勾串證人之虞，又被告所犯殺人未遂案，為最輕本刑有期徒刑5年以上的重罪，非予羈押，顯難進行訴追審判，裁定羈押禁見。

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(中時 )