台南市安平街頭昨天晚間發生的持刀殺人案，警方經過漏夜偵辦後，除拘提1名20劉姓男子到案外，還在醫院戒護受傷自行就醫同為38歲的余姓、蘇姓男子，正追緝在逃的曾姓、林姓男子到案。

警方初步調查，此案疑似死者王姓男子在汽車賓館參加毒趴被警方追查，與王有嫌隙的曾男等人原擬到場嘲笑，雙方一言不合持刀互砍，進而駕車追殺所致，但詳細原因仍待嫌犯全數到案後，進一步比對釐清。

據查，王男與曾男素有嫌隙，昨天下午曾男得知王參加摩鐵毒趴被警方逮捕，原本打算到場嘲笑，卻發現王趁機逃跑，余、蘇等人攔到王時，被王持刀刺傷，進而衍生追殺王男，致王攔搭遊客機車負傷逃亡，最後在永華路二段富霖餐廳停車場被撞殺害。

警方也證實，昨天的確曾經接獲通報，指轄內某汽車賓館有人開毒趴。員警前往該汽車賓館清查，在一間房間內查到施用過後的毒品，並逮捕1男1女，但其餘包括王男在內參加毒趴的人則趁亂逃逸。

摩鐵毒趴被抄一事，曾男等人輾轉得知後，原本以為是王男被逮，準備前來嘲笑對方，卻發現王男從汽車賓館脫逃，余、蘇在育平路網球場旁停車場攔下王，雙方一言不合持刀互砍，3人均受傷。

當時，王男不敵負傷，正好有2名外地大學生共騎1輛租來的機車路過，他隨即跳上對方的機車，以3貼方式逃命。

不料，曾男等人見狀也駕車追趕，一直追了500公尺左右，才將王男等人的機車，逼進永華路二段富霖餐廳的停車場內，並駕車連續衝撞王男機車，致機車嚴重扭曲變形，汽車保險桿掉落，王男也倒在現場才作罷。幸好，在追逐過程中，2名大學生先後趁隙跳車逃逸，幸免於難。

此時，余、蘇等人持刀下車繼續砍殺王男，致對方血流如注、一動也不動後，才迅速駕車逃逸。警方據報將王男送成大醫院急救，但仍告不治。由於逃命過程中，王男曾緊急撥打電話給妻子，但並未接通，警方根據電話號碼與王妻聯絡後，確認死者的身分。據王妻告訴警方，王男早上即外出，並不清楚對方的行蹤。

警方根據曾男等人駕駛的汽車號碼追查，先拘提長期使用該車的劉姓男子到案，但對方否認在場，仍在清查中；接著，又得知余、蘇2人受傷自行前往郭綜合醫院就醫，立即派員前往戒護；之後，再查出曾男、林男涉嫌在逃，正全力追緝中。

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(中時 )