78歲的林姓老翁，23日下午駕駛黑色汽車，在中西區大同、府連路口擦撞1輛機車，致70歲的李姓老翁受傷後，卻未停車繼續行駛，直到在南門路擦撞停在停車格內的白色轎車才停住。警方到場處理時，老翁還因恍神不下車，員警方只好破窗將人帶下車，並在現場持槍警戒。

警方調查，林姓老翁先在大同路、府連路口，與騎乘重機車的李姓老翁發生交通事故，造成對方腳後跟擦挫傷。但他卻沒有停車，之後又在南門路、五妃街口擦撞停放在路旁的自小客車後才停下。

警二分局南門派出所接獲報案後，警員鍾勝內、吳宗懋、李冠佑立即趕赴現場查處，經員警多次請肇事駕駛下車均未獲回應，唯恐危及用路人的安全，員警乃破窗請駕駛下車，才知道駕駛是林姓老翁。

由於林姓老翁精神不濟，經聯繫家屬前來協助處理。家屬表示，老翁平時有在服用慢性病藥物，可能因藥物作用導致精神不濟，全案依肇事逃逸調查處理中。

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(中時 )