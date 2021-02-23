23日台南市區發生一起肇事逃逸，位於中西區南門路上，一輛BMW休旅車擦撞車輛後繼續行駛，警方獲報後前往追捕，未料，BMW仍不願下車受檢，無計可施的警方，最後只得敲破車窗，過程也讓路人相當緊張，結果駕駛下車後，是一名7、80歲且嚇壞的老先生，許多網友看了直呼「阿北！出事了阿北」！

一名網友在臉書上傳一段影片，警方站在一輛BMW休旅車旁邊，車窗被打破兩個洞，警方正在喝令駕駛下車受檢，經過路人以為警方正在逮捕通緝要犯。根據了解，該名駕駛被檢舉肇事逃逸，且警方在南門路上攔截該輛BMW之前，駕駛還先擦撞到前方一部停在路邊停車格位內白色轎車後車尾。

原來這位78歲林姓老先生駕駛，平時因為慢性病必須服藥，可能因為副作用導致精神不佳，先是在大同路與機車擦撞後，疑似沒發現所以將車開走，之後再擦撞白色轎車，而警方到場後，林老先生因為緊張加上驚嚇過度，忘記怎麼開門，且車窗隔熱紙太黑，警方無法看見裡面，以為對方不願下車，才會造成後續事件。

警方也強調，若駕駛精神不濟，千萬不要勉強開車上路，因為後續可能會引發視覺模糊、視野變窄、容易誤漏看資訊等狀況，嚴重影響駕駛以及用路人安全，呼籲駕駛人珍惜自己與他人，多搭乘大眾運輸工具。

(中時新聞網)