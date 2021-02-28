1名網友的車子遭蘇花公路上的落石砸中，石頭硬生生卡在車子前頭，把車頭砸出1個大洞；車主原本很無奈要花錢維修，但看到落石的位置後自嘲笑稱「一個牙結石的概念」，還說要將石頭取下後當作傳家之寶，許多網友也笑說「真準」、「快去簽樂透」、「還好沒砸中擋風玻璃或駕駛」。

一名網友在臉書「爆料公社」發文表示，他日前開車行駛在蘇花公路上，遭落石擊中車輛，1塊大小接近籃球的石塊竟硬生生卡在車頭前方，車頭排氣的地方被砸中1個大洞，石塊也遭卡住，讓車主在臉書自嘲地說「一個牙結石的概念，石頭已收藏起來當傳家之寶。」

1名網友的車子遭蘇花公路上的落石砸中，石頭硬生生卡在車子前頭，把車頭砸出1個大洞，車主笑說就像牙結石。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

許多網友則留言笑說，「不要換了，就這樣吧，增加配重也不錯」、「沒砸中駕駛就好了，花錢消災」、「真準，卡在那裡」、「想想不是中前檔玻璃就好 這樣心情就會好多了」、「樂透簽起來」、「虧你想到牙結石了，不美化一下，當一種藝術？」「這麼大顆的石頭要是機車騎士被砸中就再見了」。

據了解，蘇花公路落石事件頻傳，尤其颱風大雨之後，更是經常因落石意外阻礙交通，其主因為該路段為律賓海板塊與歐亞大陸板塊的碰撞擠壓，地質為易破碎的片麻岩與頁岩，風蝕雨淋容易崩塌；此外，動物行經邊坡、砂石車或大貨車高速行駛、許多風化垂直坡路段皆是落石意外頻傳的原因之一。

(中時新聞網)