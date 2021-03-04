福原愛被日本媒體踢爆不顧還在台灣的老公江宏傑與2個孩子，開心與外型神似球星大谷翔平的高帥男友人約會，還一起在飯店過夜，消息一出讓中日台三地粉絲不可置信，而福原愛今日更特地發表親筆信聲明，為自己輕率言行道歉，但強調與男友人沒有同住一間房。不過福原愛道歉的消息傳到日本，也引發當地網友一陣怒火，砲火一面倒地指向福原愛，直言感覺看清了她真面目。

福原愛近來深陷婚變、出軌風波，她今日更二度發表聲明，親自向江宏傑與關心她的大眾道歉，同時也解釋了為何與男友人在飯店過夜的原因，「2021年1月、希望將一直以來的想法具體化實現而開設了公司、但是沒有社會經驗的我、一切對我而言都是全新事物、也因為自己的經驗不足深感懊惱。就在此時剛好有機會從我所尊敬並且有豐富社會經驗的朋友那得到建議、而一起外出散心。」強調自己沒有與對方同住一間房。

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不過福原愛道歉消息傳到故鄉日本，則是引發日本網友一陣怒火，有PTT網友翻譯了日本新聞下方的幾則經典留言，不是質疑福原愛理由太牽強，「為了轉換心情也不至於跑去住旅館、2人獨處一室吧？如果要找人談心，不能是女性，而非得是高帥男不可呢」、「一起回家然後分房睡？又不是小學生，她的文字處處顯露出她的幼稚。不可能永遠都是「愛醬」啊」、「現在說什麼都沒用了。誰會相信沒同房過夜這種鬼話」。

就是認為福原愛的這封親筆聲明，讓她的真面目終於曝光，「這理由實在讓人看不下去。感覺看清這人的真面目了。日本有一億多人，以她的知名度，就算戴口罩也有可能被認出來。就算她說的是真的，也應該照經紀人或第三者陪同。但2人一起去旅館及邀男人去家裡等什麼理由都說不過去」、「這人跟某游泳選手一樣，完全不考慮家人、尤其是孩子。開始認識到她是個自私任性的人了。」昔日以優質形象著稱的福原愛，也因為這封親筆信，在日本網友心目中徹底崩壞。

(中時新聞網)