香港武打明星劉家輝，在70、80年代的華人影壇相當活躍，當年作為邵氏旗下力捧紅星，甚至曾進軍好萊塢，不料2011年他突然中風半癱，落難之際傳出遭妻兒棄養，連為數不多的財產都被奪走，讓劉家輝身心遭受重大打擊，10年後的現在，其好友樊亦敏在社群貼出兩人同框照，才曝光了劉家輝的近況，雖氣色看起來不錯，但處境仍讓許多粉絲感到不捨。

劉家輝曾是叱吒影壇的武打紅星，當年演出《少林三十六房》，成為武俠片經典之作，不僅當年是香港十大賣座片之一，也為香港電影開創高峰，讓邵氏電影公司的名號打入國際，劉家輝的名號「Gordon Liu」也走出國境，成了許多國外武打影迷心目中的偶像，2003年，劉家輝受大導昆汀塔倫提諾邀約，出演好萊塢大片《追殺比爾》，飾演武術高手「白眉道人」，締造經典形象，可惜這回在國際上翻紅，仍抵不過他晚年的歹運。

劉家輝當年中風跌倒，半身癱瘓。(翻攝自自雨前小憩微博)

劉家輝在2011年8月突然腦中風，因身體失衡而在跌倒撞傷了頭部，雖緊急送醫救回一命，但仍導致右半身癱瘓，即使之後積極接受手術並長期復健治療，但仍難以恢復往昔身手，且口齒不清、行動不便，劉家輝演藝事業就此喊卡，讓他一度意志消沉。

就在劉家輝需要住院、事業陷入低潮之際，傳出他的妻小不但沒有照顧陪伴，反倒棄他而去，還跟他索討撫養費，連前任助手兼委託人也私吞他200萬人民幣酬勞(約新台幣847萬)，所幸好友樊亦敏情義相挺，幫他找律師追回財產，劉家輝才能繼續生活下去。

女星樊亦敏元宵節拜訪劉家輝，曝光他近況。(取材自雨前小憩微博)

近日，樊亦敏在IG貼出多張探訪老友劉家輝的照片，寫下：「劉師傅，大家元宵節快樂」，曝光了如今65歲的他，多年來住在療養院，照片中他穿著格子襯衫、頭戴鴨舌帽，看上去氣色還不錯，但仍明顯是病人的模樣，讓人心疼，粉絲紛紛送上祝福「祝龍馬精神身體健康」、「精神好多了，祝劉師父身體健康」。

(中時新聞網)