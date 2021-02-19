84歲資深藝人謝賢有兩個明星兒女謝霆鋒、謝婷婷，一家的人生故事可謂傳奇，2019年網上卻傳出「謝賢血液粘如粥，深夜腦梗離世」等標題，震驚粉絲，當時謝賢親自回應正在跟朋友吃飯，懶理網上抹黑。昨(18日)佘詩曼曬出與謝賢近照，可見他整個人容光煥發，笑臉盈盈，精神爽朗，破解先前健康不佳傳聞。

謝賢前年傳出腦病突發驟逝，嚇壞不少人，媒體當下求證英皇，對方回應：「假的」，謝賢本人則中氣十足接記者電話，無奈說：「我現在在忙呀，不講了，Byebye！」親自撇清烏龍死訊。去年劉嘉玲曬和謝賢合影，可見他氣色不錯，林家棟後來也分享跟謝賢合影，寫下祝福：「影壇萬人迷四哥，生日快樂，身體健康」，但照片中謝賢手臂有些消瘦，引發討論。

劉嘉玲、林家棟去年分享和謝賢合影。（圖／翻攝自劉嘉玲、林家棟LamKaTung微博）

年紀大的謝賢其實一直是演藝圈中老當益壯的代表，過去他有個小他49歲女友CoCo，2016年網上傳出CoCo懷孕，謝賢老來得子，當時他駁斥此事，強調謝婷婷6歲時自己就去結紮。而謝賢前妻甄珍前年出新書，謝賢也特別飛來台灣現身記者會獻祝福，讓甄珍受訪時透露若一切重來會再嫁給謝賢，但不會跟對方離婚，可見兩人未交惡。

佘詩曼曬出跟謝賢近照。（圖／翻攝自佘詩曼Charmaine微博）

2019年，網上瘋傳標題為「謝賢血液粘如粥，深夜腦梗離世，謝霆鋒和妹妹大哭，甄珍在病房不能出現」的假新聞，引發60多萬次點閱，幸好後來證明是烏龍一場，昨佘詩曼發文分享與謝賢合影說：「人日同四哥謝賢拜年，祝大家人壽年年！萬事如意」，網友見謝賢也開心說：「我們霆鋒爸爸！」、「看女神跟四哥都健健康康太好了」、「霆鋒爸爸好，我喜歡你兒子幾十年了」。

(中時新聞網)