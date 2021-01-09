新竹縣1名印尼籍看護照顧中風的黃姓老翁（80歲）時，一時未注意將大肉塊放在餐盤上，就離開如廁，未料黃翁無法嚼碎吞嚥肉塊而被噎死；地院依《過失致死罪》將看護判刑3月，緩刑2年。

判決書指出，黃翁中風後行動不便，前年開始家人雇用該名印尼籍看護貼身照顧起居。去年4月21日晚間8時許，看護疏未注意，將未切細的大片肉塊，放在黃翁伸手可觸及的餐盤上，就先行離開如廁、洗碗，沒想到黃翁伸手拿起大肉塊往嘴裡塞。

不過，由於黃翁年紀大沒牙齒，嚼碎、吞嚥能力差，竟被大肉塊堵住呼吸道休克，家人發現後趕忙報警，警消到場從黃翁咽喉處取出1公分及4公分之肉塊，但黃翁緊急送醫後，仍宣告不治。

法庭上，印尼籍看護坦承自己疏忽，法官考量其坦承犯行，且與被害人家屬達成和解，答應賠償25萬元，最後依《過失致死罪》判處有期徒刑3月、得易科罰金，緩刑2年。

(中時新聞網)