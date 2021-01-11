許多父母都對出社會的子女有所期望，就算不一定要在事業上大紅大紫，至少能夠照顧好自己就好。不過，一位父親卻感嘆，已經29歲的兒子不但從未找工作，更待在家持續啃老10年，他氣憤表示，難道是當初沒讓兒子繼續升學，「現在長大當廢物報復我？」

這位父親在臉書「爆怨2公社」上表示，兒子今年已經29歲，不但單身沒工作，還在家裡給他養，對此感到相當無奈。父親曾問兒子想要做什麼，但兒子卻回說「不知道，我只有高職畢業」，甚至還怪父親當初不讓他繼續升學。

這位父親氣憤地說，「我是曾經對他打罵教育，那又怎樣？我還不是被打到大的，現在長大當廢物不工作來報復我嗎？」

貼文一出，許多網友都建議，原PO要放生自己的兒子，最好狠心將他趕出家門，讓他自立更生，再拖下去，恐怕就要繼續養一輩子。「斷了他的金援吧」、「都不要給錢自己就會想辦法了，家庭教育很重要」、「人總是遇到困境的時候才會前進，所以...你把他趕出去自己生活，他就會找工作了」、「讓他自立更生，別養他，這樣只會害他！」

網友認為，既然兒子已經成年，就要對自己負責，至於學歷，也只是「有心沒心而已！」網友表示，「有人只有國中畢業也有人在工廠拚到月薪5萬以上，說學歷不夠都是藉口」、「多一張學歷會比較不廢？高職畢業就出去工作的也是很多好嗎」、「在美國，18歲就要搬出去獨立了！不然會被看不起」。

(中時新聞網)