大陸知名鋼琴家郎朗與混血妻子吉娜愛麗絲在去年10月宣布肚皮有喜，小倆口將升格當新手爸媽，不過天生麗質的吉娜，就算挺著孕肚依舊有小蠻腰和纖細四肢，不科學身材引發熱議，甚至還遭大陸官媒直接點名批評，對此，郎朗也親上火線回應。

26歲吉娜愛麗絲身材纖瘦，懷孕後只有肚子隆起，她的四肢、蠻腰和臉蛋都沒有太大變化，甚至遭大陸官媒《人民日報》點名：「懷孕不顯肚、懷孕不長胖，更像是對孕期女性身材的審美偏見」，對此，郎朗近日出席活動時，他也主動向陸媒《上觀新聞》提到吉娜愛麗絲的身材引發熱議一事，郎朗心疼護妻說：「吉娜有創作、音樂的才華，大家別老說腰了」。

至於外界討論吉娜的身材，郎朗表示，小倆口很難受「我們從來沒想過讓大家少吃，這和我們的想法完全不一致」，郎朗還不禁反問：「看我這樣子像少吃的嗎？」其實吉娜愛麗絲去年底曬彈鋼琴影片時，已經看得出明顯的孕肚。

小倆口將於今年春天迎來愛的結晶，郎朗被問到育兒計畫時，他先表示一切都照孩子的興趣，同時，郎朗也會培養孩子聽音樂，至於孩子是否繼承父母衣缽當鋼琴家，郎朗則表示，一切順其自然，現在講這個還太早了。

(中時新聞網)