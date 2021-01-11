香港TVB《萬千星輝頒獎典禮2020》於昨（10日）晚間在將軍澳電視城舉行，雖然氣溫下探10度內，眾多女星仍盛裝出席，露胸露腿搶盡風頭，但26歲女星江嘉敏卻失手，挑了一件會顯小腹的禮服，當場被拍到腰間肥肉。

江嘉敏去年穿著一襲低胸蝴蝶結白紗禮服，大方秀出深邃事業線和豐滿北半球，今年獲得最佳女配角、飛躍進步女藝員提名，則改穿連身的香檳色長禮服，上面鑲滿閃亮的金蔥，並梳了一個服貼的中分油頭，佩戴斗大的耳環和項鍊，即便全身包緊緊，舉手投足仍充滿貴氣。

當她和牽著共同合作《食腦喪B》男演員何廣沛的手走紅毯時，貼身的衣服材質將渾圓的上圍襯托無遺，加上ㄦ字腰身，辣秀S型的火辣曲線，未料彎腰整理裙擺時，肚子突然出現三層肉，疑似禮服太緊或是發福。

江嘉敏撩起裙擺，想不到小腹炸出來見客。（圖／翻攝東網）

身高165公分的江嘉敏，2年多前為電視劇《殺手》來到台灣拍攝，她表示那時天天大吃台灣美食，不到半個月就胖了快8公斤，回到香港後花了3、4個月減回原來的體重，卻被劇集《七公主》監製嫌棄太胖，還被網友質疑懷了電競公司高層男友Anthony的孩子。

(中時新聞網)