大陸知名時尚部落客雅魯藏布江女人憑著大膽穿搭與開朗個性吸引超過140萬粉絲追隨，今(8日)被證實已在本月5號飛機上因心臟驟停過世，得年27歲，噩耗一出震驚大批粉絲。更有網友起底雅魯藏布江女人生前作息，感嘆人生無常。

年僅27歲的百萬時尚網紅雅魯藏布江女人今日被友人證實過世噩耗，透露雅魯藏布江女人在本月5號晚間北京飛往上海的班機上，不幸因心臟驟停逝世，至於具體的死因，仍有待航空公司的回覆。

雅魯藏布江女人死訊震驚大批粉絲，更有網友起底她的好友2019年在微博的PO文，「小雅這個人小小年紀，過著早睡早起的生活。去年上海看比賽的那幾天我住在小雅家，第一天晚上，這個女的跟我聊天，十點就開始發呆，十一點昏迷。」

雅魯藏布江女人經紀公司聲明。(取自微博)

「第二天早上我在九點的鬧鐘下迷迷糊糊醒來，看手機，小雅七點半發訊息：姐姐吃早餐嗎？當然無人回應。我從床上坐起來，開始在房間走董，客廳傳來小雅的聲音：姐姐吃午餐嗎？」雅魯藏布江女人的規律作息，令友人直呼我服了。

繼友人證實噩耗後，雅魯藏布江女人所屬經紀公司也發布聲明，坦言在得知小雅死訊時，公司每位同事都悲痛萬分，難以置信，更稱在小雅相處的這些日子裡，都感受到她是個非常真實可愛的女孩，有幸與她共事並成為朋友，「我們和大家一樣都很喜歡Yalu，也希望大家一定要保重好自己的身體，珍惜當下的每一刻。」

(中時新聞網)