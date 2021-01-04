擁有千億身價的前大陸首富之子王思聰，過去曾與不少女星有過曖昧，更多次在網路上發表爆炸性言論而名聲大噪，3日他迎來33歲生日，舉辦生日派對邀請許多網紅名人共襄盛舉，當晚不少小模都曬出遊艇趴的現場畫面，氣氛十分歡樂，讓人再度感慨王思聰的驚人財力。

王思聰33歲生日在豪華遊艇上開趴，許多知名網紅都到場同歡，包括林珊珊、赵子易等人，林珊珊也曬出和王思聰的合照，只見王思聰穿著粉色印花上衣，他坐在沙發上，看起來十分放鬆自在，而林珊珊則依偎在他身後露出甜笑，她也嘴甜稱王思聰為「王老闆」，祝福他又大了一歲。

王思聰和林珊珊合照。(圖/翻攝自微博)

而另一張照片，王思聰興奮地高舉雙臂，被一群親友好友環繞，後面的電視還在放著生日快樂歌，從他背後的玻璃窗反射可以看到現場人山人海，幾乎擠得水洩不通，由此可見王思聰的好人緣，過去王思聰就曾多次高調炫富，每每都引發話題，這次更是讓大家見識到他的雄厚背景。

王思聰在豪華遊艇上慶祝33歲生日。(圖/翻攝自微博)

事實上，王思聰是萬達集團董事長王健林獨生子，除了身兼萬達集團董事、北京普思投資有限公司董事，也是熊貓TV創始人兼CEO，現在更是成為小有知名度的網紅，在網紅圈裡十分吃得開。

(中時新聞網)