弘光科大餐旅系大三學生劉鎧瑋參加中國線上廚藝賽以「創意熱菜」獲得銅牌。（陳淑娥攝）

弘光餐旅系副教授黃汶達參加2020 NICC荷蘭國際餐飲挑戰賽奪兩金。（陳淑娥攝）

受新冠肺炎疫情影響，國內外不少比賽停擺，弘光科大餐旅管理系師生參加線上比賽，拍成影片放在網路上評比獲佳績。副教授黃汶達在2020 NICC荷蘭國際餐飲挑戰賽勇奪兩金；學生劉鎧瑋利用「清冰箱料理」做出台灣味乾燒虱目魚捲，在中國東盟職業院校烹飪技能大賽暨青年廚師大賽拿下銅牌。

餐旅系系主任吳胤瑱表示，在網路行銷的新消費時代，線上比賽提供一個學習當「廚藝網紅」，學生除了增進烹調技術，也學習如何面對鏡頭「說菜」介紹烹調方式，行銷自己做出的佳餚。

劉鎧瑋表示，很想出國比賽累積經驗，無奈受疫情影響，只好先參加國內各項賽事。他報名中國東盟職業院校烹飪技能大賽暨青年廚師大賽，把虱目魚做成魚捲，內餡包入幕斯及炒過蒜苗餡，用蒜苗鮮甜味蓋過微微魚腥味，他用台灣食材烹調出獨特創意熱菜獲大陸評審青睞，拿下銅牌。

黃汶達參加2020 NICC荷蘭國際餐飲挑戰賽，在包餡軟式麵包、精緻甜點奪兩面金牌。黃汶達表示，線上賽沒有同台比賽臨場感，更加困難，因事先須想好流程，掌鏡者要抓好拍攝角度，事後剪輯得很流暢、抓住技法呈現重點，「必須要一次到位」。

(中時 )