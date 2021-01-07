後總算恢復健康，順利野放讓牠重返大自然。（金門縣府農林科提供）

紅隼屬2級保育類野生動物，是金門相當常見的度冬猛禽。（金門縣府農林科提供）

1隻珍稀保育類猛禽「紅隼」在小金門掛網，被民眾帶回家養在雞舍內，因連幾天幾乎不吃不喝，整整瘦了一大圈。〈金門縣野生動物救援暨保育協會〉輾轉接手照護，10餘天後總算恢復健康，順利野放讓牠重返大自然。

縣府農林科指出，去年12月初，1位烈嶼鄉民發現有猛禽中網，就將牠帶回家養在雞舍，但這隻「大鳥」幾乎完全沒有進食，12月中透過友人轉交烈嶼鄉公所潘姓獸醫師，再送往動保協會照護。

該協會王鈺明獸醫師確認是1隻雌性紅隼成鳥，屬2級保育類野生動物，雖沒有明顯外傷，但體態明顯瘦弱，體重僅156公克，安置後隔日開始能自行進食，照養數周後體態逐漸恢復正常，體重增加至217克，評估達野放標準，已於近日在夏興附近空曠地野放。

該協會表示，秋冬季節正是猛禽南遷的旺季，也是金門地區的賞鳥最佳時節，如果發現受傷鳥類，應立即撥打1999通報縣府派員處理。如要先行安置，應以毛巾包覆或佩戴手套，將鳥類先行安置於戳洞的紙箱中，避免放於格狀的鳥籠中，以免鳥類羽毛損傷。另鳥類安置好後，要避免自行餵食，因不適當的食物可能會造成動物死亡，且動物狀況不佳時也不宜立即餵食，應待專業人員到場進行醫療救援處置。

建設處也指出，依野生動物保育法規定，保育類野生動物，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺、買賣、陳列、展示、持有、輸入、輸出或飼養、繁殖，若有騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用等行為，依法可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科20萬元以上、100萬元以下罰金。民眾如拾獲保育類動物，勿自行飼養，應就近連絡金門縣政府或金門縣野生動物救援暨保育協會，以協助專業救傷安置，避免因不當收治，造成傷害或觸法。

農林科說明，紅隼身長約33-39公分，翼展可達68-76公分，是金門相當常見的度冬猛禽，棲息於開闊地、疏林地、農地等，覓食時常定點振翅飛行（懸停）的方式狩獵，以小型齧齒類、小型鳥類及蟲類為食。

(中時 )