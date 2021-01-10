近日寒流接力報到，濕冷天氣讓人吃不消，而在台灣擁高知名度的百萬YouTuber「莫彩曦Hailey」，在台灣遇到這波寒流，也讓她直呼很冷「台灣的10度，我自己覺得，體溫比美國的零下冷好多好多」。
美籍YouTuber莫彩曦（Hailey）與老公Adam樂於分享在台灣的生活，她以一支比較台灣跟美國的7-11服務和文化差別的影片爆紅，人氣很夯的小倆口，在YouTube頻道上更擁117萬訂閱者，而近日台灣遇到寒流發威，也讓從美國來的莫彩曦驚呼好冷。
莫彩曦昨（9日）在IG限時動態發文喊冷：「台灣的濕冷跟美國的乾冷，真的是很不一樣的冷」，莫彩曦指出，台灣10度的體溫，比美國的零下冷好多好多「因為濕冷是那種，不管你穿幾層衣服，身體裡面的骨頭還是會感受到那種刺刺的冷，空氣中的水分一直把熱量拿走，很難保溫」。
來自美國科羅拉多州的莫彩曦進一步提到：「但在我家鄉，因為很乾燥、空氣中沒有水分，所以可以不用穿外套，身體的熱量也不會那麼快降低」，最後，莫彩曦也提醒大家「濕冷比較辛苦」，呼籲大家要做好保暖工作。
(中時新聞網)
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