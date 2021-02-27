新北市新莊區34歲李姓女子19日下午駕車返家途中，與貨車發生擦撞，警方調查後發現女子酒測值達0.24毫克，但李女則傻眼表示，當日感冒身體不適，只吃了粥和藥品，而她有吸食電子菸的習慣，懷疑是因此導致酒精反應，警方則依法將她依公共危險罪嫌送辦。

19日下午，李女駕車行經新莊運動公園附近，與貨車發生擦撞，雙方駕駛下車察看後報警，警方到場依規定實施酒測，發現女子酒測值達0.24毫克，依法將她帶回警局偵訊。

但李女供稱，自己當天因感冒而身體不適，只有服用粥和藥品，並未引用任何酒類，對酒測值表示疑義，警方因而將她帶往醫院抽血，酒精濃度換算呼氣濃度仍然超標，員警則依法逮捕偵辦。

李女表示，自己平時有吸食電子菸的習慣，懷疑是因此酒測值超標，警方在她身上的確沒聞到酒味，但也從未聽聞電子菸會影響酒測，最終依公共危險罪嫌將她送辦。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)