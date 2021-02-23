警方說明案情（戴上容翻攝）

22歲魏姓男子22日晚間六時喝醉酒，在五股區成泰路上與女性友人爆發口角，魏男竟隨手拿起路旁安全帽，朝路過的21歲施姓路人揮去，造成施男鼻血直流，轄區警方到場後，魏男甚至大言不慚放話認識當地派出所所長，警方將魏男上銬保護管束，後續依傷害罪嫌將他函送法辦。

據悉，魏男昨天晚間6時許喝醉酒後，與女性友人在成泰路二段的麥當勞前爆發口角，引起民眾側目，魏男不明原因突然情緒失控，隨手拿起路旁機車的安全帽，朝路過的施姓男子頭部砸去，造成無辜施男鼻血直流。

警方獲報後趕抵現場，魏男仍叫嚷自己認識派出所所長，警方不為所動，隨即將他壓制在地上銬帶回保護管束，後續經確認，轄區五股分駐所長並不認識魏男。

無端遭攻擊的施男表示，不認識魏男，也無仇怨糾紛，事後前往醫院驗傷，並到派出所製作筆錄提出告訴，警方依法受理後，將依傷害罪嫌將魏男函送新北地檢署偵辦。

(中時 )