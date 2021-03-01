基隆市一名年約30歲張姓男子22日帶著10萬元，至七堵區自治街某銀樓佯稱購買金飾，趁老闆不注意時，竊取在桌面上金項鍊1條，並再購買金項鍊1條、戒指1枚，業者清點時，發覺項鍊遭竊，立即報警，警方調閱監視器將張男逮捕歸案，依違反竊盜罪移送地檢署偵辦。

據了解，張男有多項竊盜前科，去年才出獄，22日疑似因缺錢花用，再度前往銀樓行竊，張男進入銀樓時，先是表明要購買金項鍊，並將10萬元現金放在桌面上，店家從保險箱拿出數條金飾讓張男挑選，而張男趁老闆不注意時，竊走一條價值6萬7千元金項鍊，再花費8萬多元購買金項鍊1條、戒指1枚。

老闆清點店內金飾時，發覺1條金項鍊遺失，立即報警處理，基隆市警察局第三分局七堵派出所22日下午1點多，接獲報案，員警到場後，立即調派多名警力，分工調閱數十支監視器，進而掌握竊嫌穿著及交通工具，鎖定竊盜慣犯張男。

警方調查，張男行竊遍及全台各大銀樓，慣用手法均為進入店內拿取大量現金取信業者，並趁業者不備竊取金飾後逃逸。員警調查、掌握其行蹤後，23日於新北市土城區尋獲張男車輛，將他逮捕歸案，張男表明，會行竊是為了要將金飾變賣、還債，警方訊後依違反竊盜罪移送地檢署偵辦。

(中時 )