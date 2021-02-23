52歲李姓女子上周六晚間飲酒後，和54歲張姓同居男友發生口角，竟持水果刀刺向張男，張男浴血送醫，搶救後仍宣告不治，李女被逮後懊悔稱沒想到男友會死，警方依殺人罪嫌送辦後遭檢方聲押，桃園地院已涉犯重罪裁定收押。
52歲李女和54歲張男同居在桃園區南華街，平時就因酒後常吵吵鬧鬧，20日晚間7點，2人又酒後發生爭執，引爆肢體衝突，李女一氣之下，不但拿起酒瓶、水桶就朝張男丟，更持水果刀刺向張男，張男閃避不及，腹部遭刺，當場血流如注。
附近鄰居聽聞爭吵，連忙報警，警方到場時張男已倒臥血泊中，仍有意識，立即將他送醫，並將李女帶回派出所，孰料張男搶救2個小時後仍宣告不治。
李女供稱，不甘遭男友酒後毆打才會持刀反擊，坦承男友腹部刀傷是自己造成，但不知道事情會這麼嚴重，對細節避重就輕，警方依殺人罪嫌送辦，桃檢複訊後，以她涉犯重罪、有逃亡之虞，向桃園地院聲押獲準。
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(中時 )
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