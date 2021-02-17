土耳其一名男子常常在屋外放置飼料餵養流浪貓，因此他在家經常會聽見貓在外面「喵喵叫」討食。日前某天，這名男子聽見貓叫聲，以為又是那群流浪貓來了，結果探頭一看，沒發現任何貓的蹤影，只有一隻烏鴉站在圍欄上，嘴裡不斷狂飆著新學來的「第二外語」，讓男子超級傻眼。

烏鴉竟學會了「第二外語」，模仿貓叫聲來和人類討要食物。(影片來源/YouTube/Alper Tüydeş)

根據外媒報導，這名男子奧蘭奇（Neslihan Oranci）平常就會在住家外面擺放一些飼料，餵養附近的流浪貓，但有時候牠們似乎吃不夠，就會在他家門外不斷喵喵叫，討要著更多的食物。

本月7日，奧蘭奇又在家裡聽見屋外傳來貓叫聲，他習以為常地認為大概是有貓又吃不夠了，於是探頭看向窗戶，想要知道是哪一隻貪吃的貓咪，然而一眼望去，家門外竟找不到任何貓的蹤影，反而有一隻烏鴉站在圍欄上緊盯著他，而且嘴巴裡還不斷發出剛剛所聽見的那個「貓叫聲」，這個神奇的場面讓他十分驚訝，直呼：「我從沒聽過烏鴉會發出這樣的叫聲！」，之後他也趕緊準備一些食物給烏鴉享用。

奧蘭奇推測，烏鴉很可能是看見流浪貓只要發出「喵喵叫」的聲音就可以有食物吃，所以才默默學會了這個「第二外語」想要討食。而且有趣的是，這隻烏鴉還學會了其他貓的聲音，像是在吃東西時，牠就會發出貓咪憤怒的嘶吼聲，來嚇跑旁邊所有想要搶牠食物的貓咪。