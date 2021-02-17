澳洲雪梨有一名飼主，養了一隻白底虎斑公貓，不過在2個多月前，牠散步回家後，竟叼著一隻幼貓回家，主人發現後，不忍將幼貓丟棄，最終只好收編牠，豈料近日牠又叼回3隻幼貓，讓她崩潰的喊「家裡快被吃垮，養不起了啦！」。

飼主傑恩(Temika Jayne)養了一隻虎斑貓「阿波羅(Apollo)」，平時牠都會跑至戶外散步，但在去年11月底某一天，阿波羅回家時竟叼著一隻小橘貓，由於家附近經常有流浪貓出沒，因此傑恩先試圖尋找母貓，或是同齡的小貓，但卻未發現任何蹤跡。

傑恩也不忍拋棄小貓，任由牠在外自生自滅，再加上阿波羅似乎很喜歡牠，因此便決定收編小橘貓，並取名為「黛安娜(Diana)」，沒想到幾個星期後，一日阿波羅放風完回到家後，傑恩的未婚夫聽到門外有騷動，打開門驚見阿波羅又叼回一隻幼貓。

不僅如此，阿波羅將小貓叼進屋內放後，牠又再度跑出後，叼2隻不同花色的幼貓回家，讓傑恩當場傻眼，由於小貓看起來都非常瘦弱，似乎缺乏照顧，傑恩便擔任起保姆，帶牠們至醫院檢查、洗澡與去除跳蚤等，但貓的數量太多，她根本無法負擔，最終只留下奶油貓「煎餅(Pancake)」。

其餘兩隻賓士貓「肉丸(Meatball)」與小橘貓「黛西(Dexi)」則選擇送養，而牠們也順利找到新家，傑恩也將這一則趣事分享至臉書社團「My house, not my cat」，不少人直呼阿波羅很有愛，「好棒的奶貓爸」、「這一隻貓好有靈性啊！」、「會不會這些幼貓，其實都是牠在外面偷生的？」。