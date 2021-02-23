民眾牽著一個5歲大的走失小男孩走進派出所報案（淡水警提供／戴上容新北傳真）

「這個小男孩走失了，找不到爸媽，可以幫忙聯繫嗎？」民眾手邊牽著一個5歲大的小男孩走進派出所報案，由於小男孩無法清楚表達爸媽的聯繫方式，女警看到孩子穿著幼兒園的背心上繡有「Jordan」英文名字，心想幼兒園應該有家長的聯繫方式，於是打電話詢問順利地取得家長的電話，焦急的爸爸接獲通知來到派出所，看到孩子安靜地坐在椅子上，頓時開心地又摟又抱，並牽著孩子一同頻頻向女警道謝。

昨(22)日上午7時30分許，一位民眾牽著一個小男孩緩步走進水碓派出所，值班警員謝欣余向前了解，才知道5歲小男童獨自一個人走進早餐店並對店員說要找爸爸、媽媽，店員一時也慌了手腳，於是趕忙將孩子帶來派出所，希望警方能幫忙協尋。

水碓派出所警員謝欣余輕聲地問男童，「你家住哪裡啊？爸爸、媽媽電話你知道嗎？」男童抿著嘴搖了搖頭表示不知道，謝員仔細一看孩子穿的背心，發現是附近的幼兒園而且肩膀上繡有「Jordan」的英文名字，心想幼兒園應該有相關的聯繫方式，抱著姑且一試的想法打電話過去，果然順利取得孩子家長的手機電話，焦急的父親接到通知後趕緊來到派出所，發現孩子靜靜地坐著看電視，開心地抱著孩子並對自己的粗心自責不已，離去前頻頻向員警道謝，父子倆牽著手談笑離開。

5歲男童的父親表示，今天一早為了孩子上學出門買早餐，心想讓孩子多睡一下，怎知道回家卻看不到孩子，家裡及住家附近遍尋仍無所獲，正在沮喪之際，派出所來電說孩子在所內，所幸有好心民眾及員警的協助下安然無恙，以後會多加注意不再發生這種情況。

淡水分局呼籲家長務必注意兒童安全，切勿因一時疏忽而造成走失，也提醒家長帶孩童外出時，別讓孩童離開視線，更不要被四週事物吸引而忘了孩子的存在，帶孩童購物、逛街，最好身邊有其他大人陪同，以便隨時注意其活動狀況。

(中時 )