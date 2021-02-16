金門2歲大男童走失，警方充當保母安撫照顧之二。（警方提供）

金門2歲男童跟著雙親自台返鄉過年，一大早趁大人忙著節慶，自行推開大門出外溜達，警方據報忙成一團，充當臨時保母替他換尿布，還用糖果、餅乾安撫哭鬧，焦急報案協尋的阿公在派出所看到金孫無恙，才放下心中一塊大石頭，開開心心抱回家團圓。

金城鎮1位民眾一早打開店門，看到這名年約2歲大，穿著睡衣、褲還打赤腳的小男孩坐在門口，探詢左鄰右舍無人知曉是誰家小孩，擔心是走失的幼童，趕緊向警方報案協尋。

金城分局金城派出所警員黃延坤、簡瑋佑正在城區巡邏，據報趕到現場擴大查詢周圍50公尺內店家、住戶，但仍無人出面相認，唯恐小男童挨餓受凍，只得先帶回金城派出所照料。

由於小男童正在牙牙學語，與試圖詢問住家的警員搭不上話，且一直不停哭鬧要找爸媽，加上抱起來安撫的員警發現尿布溼透，更是讓大家手忙腳亂。還好緊急叩來女警支援，很快替他換新尿布，並給他糖果、餅乾，才逐漸安靜下來。

不久，1位老阿公匆匆忙忙跑進派出所報案，請求協尋走失的小孫子，發現小男童平安無事窩在女警身上，驚喜趨前將他一把抱起來，不停向警方表示感謝。

原來小男童是跟著雙親從台灣返鄉過年，一早家人都忙著節慶拜拜，卻不慎讓他自行推開大門出外，家人到處找不著，全家人都慌成一團，老阿公更是急得眼淚都快掉下來，還好碰到熱心民眾報案處理。

金城分局長胡淑淨提醒民眾，不少鄉親帶著小朋友返鄉團圓，大人忙著節慶大、小事，也要留心幼童對四周環境不熟悉，要特別關注他們的活動範圍，以免走失發生意外。

(中時 )