全台大中小學22日開學了，新北市淡水警分局為使淡水、三芝區學童與校園安全，不畏病毒疫情，全面啟動「護童專案」，除協助各學校的導護志工、老師維持學童上、放學交通秩序，加強校園周遭巡邏以提高見警率外，更與轄區18所國小合作，同步啟動校園安全防護機制；另於2月22日至3月5日連續2星期執行「學幼童車稽查」勤務，針對違法改裝的學幼童交通車輛加強稽查取締，防止不合格車輛載送，冀能打造優質與安全的學習環境，以做好萬全準備，讓所有師生、家長均能安心與放心。

淡水警分局長黃南山表示，因應開學後的校園安全維護運作，已事先要求各分駐、派出所所長加強與學校多方聯繫，並加強轄區治安顧慮人口的訪查與控管，另對補習(安親)班及幼兒園接送學幼童車輛加強稽查，在開學期間展現警方強化校園安全機制的決心與作為，並律定執勤同仁，於防疫期間，務必配戴口罩，注意手部清潔，以降低學童感染風險，亦呼籲學童家長確實配合市府「三級防護」、「健康五原則」之措施，確保學童防疫零漏洞。

淡水分局特別關注學童就學安全，規劃執行「護童專案」及「學(幼)童車稽查」，以落實學童保護工作，且員警的出現不但可以協助校方疏導交通，更能讓駕駛朋友行經校園周遭看到警察時，會主動放慢車速，並留意到過馬路的孩童，有效保護學童的人身安全。

警方提醒家長們接送孩童上、放學應自律，切勿任意停車而影響交通，同時應多關心子女，教育防範陌生人及建立自我保護觀念。警方將機動協助校園安全維護，與學校教師及志工共同守護國家未來的主人翁，讓每位學童均能在校園中展現他們純真、歡樂笑容。

(中時 )