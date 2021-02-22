佈署3線水線分頭搶救，火勢很快撲滅。（金門縣消防局提供）

現場周遭建築物林立，且一旁停放多輛自小客車，所幸搶救得宜未遭波及。（金門縣消防局提供）

金門金城鎮1處堆放五金料件的空地，今天清晨發生大量溶劑空桶起火，猛烈火勢險些波及小客車的意外，縣消防局出動3車10人趕往灌救，才未釀成嚴重災情，但仍讓夢中驚醒的民眾嚇了一大跳。

今天清晨06時19分許，金城鎮民族路1家五金材料行堆放料件的空地突然起火，現場火勢十分猛烈，還竄出濃濃黑煙，情況十分嚇人。金城消防分隊據報火速出動3車10人，由小隊長李錫安指揮灌救。

因為現場周遭建築物林立，且一旁停放多輛自小客車，其中1輛更因緊臨起火點，情況最為危急，還好佈署3線水線分頭搶救，車主也在警方通知下到場移車，才未遭受波及，火勢也在06時37分撲滅，現場無人員傷亡，估計燒毀面積約10平方公尺，財物損失及詳細起火原因，由消防局火災調查科後續鑑定中。

縣消防局長王世祿肯定同仁搶救得宜，才未延燒周遭建築物和車輛，也提醒鄉親金門正值大旱，應特別留意防火防災，減少和避免意外事故發生。

(中時 )